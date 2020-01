Corto Maltese e Roby e 14 a Loano guidano le regate

SAVONA. 12 GENN. L’ imbarcazione “Corto Maltese” di Michele Colasante si è aggiudicata la sesta prova del Campionato Invernale Marina di Loano, regata di apertura della seconda manche del campionato, che vede impegnata una agguerrita flotta composta da 35 imbarcazioni.

Colasante ha preceduto Salvatore Sarpero (“Arly”) e Salvatore Giuffrida (“Vega”) nella classifica in ORC, mentre ha avuto la meglio su Emanuela Verrina (“Emma 2”) e Massimo Schieroni (“Robi e 14”) in Irc. Ora la classifica generale del campionato è guidata da Corto Maltese, davanti a Vega e Roby 14 in ORC, mentre in quella IRC Roby e 14 sopravanza Corto Maltese ed Emma2.

La sesta prova ha visto la vittoria di Viva II di Carlo Lagolio (in classe Libera Vele Bianche) e di Atlantis di Alessandro Botto (in Libera Spi).

Queste le classifiche del Campionato Invernale Marina di Loano dopo sei prove (con uno scarto già effettuato).

ORC: 1) Corto Maltese (Michele Colasante, CN Ilva), 13; 2) Vega (Salvatore Giuffrida, LNI Sestri Ponente), 13; 3) Roby e 14 (Massimo Schieroni, YC Savona), 15.

IRC: 1) Roby e 14(Schieroni), 8; 2) Corto Maltese (Colasante),9 ; 3) Emma 2 (Emanuela Verrina, CN Loano),13.

Libera (con SPI): 1) Atlantis (Alessandro Botto, CN Andora),5; 2)Alisee (Christian Nadile), 14; 3) Kaizen (Giorgio Possio, Cnam Alassio), 20.

Libera (Vele Bianche): 1) Viva II (Carlo Lagolio con Blu e Blu, Lega Navale di Torino), 5; 2) Carioca (Daniele Brovero, Lega Navale Finale Ligure), 13; 3) Lotse (Pier Luigi Corelli, Lega Navale Finale Ligure), 17.

