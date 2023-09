Corso Italia, spray al peperoncino in discoteca: due giovani al S. Martino

Uno o più avventori della discoteca Sys in corso Italia a Genova ieri sera hanno spruzzato dello spray al peperoncino mentre la sala da ballo era frequentata da diversi giovani.

Ancora da capire l’origine del gesto. Non si sa se e è stato fatto per un tentativo di rapina o se da qualcuno ubriaco oppure per un pericoloso scherzo, peraltro di pessimo gusto.

Sul posto sono intervenute alcune ambulanze, inviate dal 118. Un paio erano già lì per soccorrere alcuni giovani ubriachi.

Due avventori sono stati trasportati in codice verde al San Martino, mentre uno è stato medicato sul posto.

Gli agenti delle Volanti della Polizia genovese hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.

Nel 2018 a Corinaldo, nelle Marche, morirono sei persone prima del concerto di “Sfera E Basta” schiacciate dalla calca delle persone che cercavano di scappare dopo che un gruppo di giovani aveva spruzzato lo spray al peperoncino per derubare i presenti.