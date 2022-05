Ieri i carabinieri di Ge–Forte San Giuliano, a seguito di alcune denunce sporte per danneggiamento di veicoli regolarmente parcheggiate in Corso Italia a Genova, al termine di una breve indagine hanno identificato e denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato un 66enne genovese incensurato.

Il pensionato è stato immortalato dal sistema di videosorveglianza cittadino mentre danneggiava con una chiave i veicoli fingendo di praticare jogging.