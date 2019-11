Corso Europa, nuova telecamera corsia bus: sarà attivata da lunedì prossimo

A partire da lunedì prossimo sarà attivata la nuova telecamera a controllo della corsia riservata di corso Europa all’intersezione con via Swinburne (in direzione centro, all’altezza del civico n.680) per il rilevamento dei transiti non autorizzati.

Da lunedì 4 a domenica 10 verrà avviata una fase di test della funzionalità tecnica del sistema che non prevede l’elevazione di sanzioni con la telecamera.

A partire da lunedì 11 la telecamera sarà operativa e attivata per il rilevamento e il sanzionamento dei transiti non autorizzati.

La corsia gialla di corso Europa all’intersezione con via Swinburne è riservata sempre al transito dei mezzi pubblici (dal lunedì alla domenica 24 ore su 24).