Corso attacca Lodi: Bucci oggi è a Roma per Genova. Voi fate solo ostruzionismo contro

“Cara Cristina… Ancora una volta il Pd perde l’occasione per dimostrarsi vicino ai cittadini genovesi. Mentre la collega Cristina Lodi (capogruppo comunale del Pd, ndr) invita Marco Bucci a recarsi a Roma per difendere Genova, il sindaco da stamattina, senza tanti proclami (e nonostante sia il giorno del suo compleanno, ndr) è proprio nella Capitale, senza aspettare le dritte del partito che sta facendo ostruzionismo sul Decreto Genova, che con la conversione in legge permetterebbe l’inizio della svolta per la nostra città”.

Lo ha dichiarato oggi su Fb la consigliera comunale Francesca Corso (Lega).

“Ma ora dico – ha aggiunto Corso – tralasciando che i parlamentari genovesi del Pd si stanno dimostrando esponenti di vecchia politica, incapaci di pensare al bene se fatto dai loro avversari, vi pare davvero che qualcuno abbia bisogno delle loro lezioni diplomatiche, alla luce degli ultimi anni di governo locale e centrale?”.