La Spezia – 31/10/2018. Nell’imminenza dei campionati giovanili provinciali ove si gioca 11 contro 11 il Mamas Giovani ufficializza il proprio organigramma tecnico-dirigenziale. Il club dei “torelli”, tuttora di solo settore giovanile e affiliato al Genoa, è peraltro l’unico in città alla Spezia a presentarsi al via fra Allievi e Giovanissimi con 3 squadre tre. L’annata 2003 degli Allievi vi si presenta con tecnico il navigato Oreste Di Bernardo, assistito dai dirigenti Domenico Bellantone e Ugo Sanna, fra i Giovanissimi c’è Paolo Ruocco ad allenare quelli di classe 2004 (Roberto Santo e Davide Cozzani i dirigenti accompagnatori) e Luca Terenzoni quelli del 2005 dove Riccardo Cosini gli fa da “vice” e Domenico Lestingi da “team manager”.

Redatto recentemente peraltro l’intero organigramma tecnico-dirigenziale per la stagione 2018/19 che vede ancora al vertice il presidente Ilario Casto, direttore generale è sempre Pier Paolo Agotani e il segretario Andrea Catarozzolo, Roberto Bolognini il d.s.

Venendo infine alla Scuola calcio, che non lavora al “Denis Pieroni” alla Pieve, bensì al “Bonanni” alla Chiappa: eccone l’ “entourage”…

Esordienti 2006 – P.P. Agotani allenatore e Alessandro De Riso Alessio Basso dirigenti.

Esordienti misti 2006 e 2007 – David Lo Monaco allenatore e SMarco Faggioni e Francesco Bultrini dirigenti.

Primi Calcio 2010 – Aristide Castiglione allenatore e Tedeschi dirigente.

Piccoli Amici – Marco Rezzaghi allenatore dell’annata 2012 e Nicola Conteduca della 2013.

Per tutti il preparatore dei portieri è Giuseppe Atzori.

Nella foto il segretario Andrea Catarozzolo