Corsi sommelier 2024 di AIS Liguria: al via le iscrizioni

Sta per iniziare la nuova edizione dei corsi per sommelier 2024 organizzati da AIS Liguria (Associazione Italiana Sommelier).

Come ogni anno, questi corsi offrono un’opportunità unica per acquisire una qualificazione professionale riconosciuta nel mondo della cultura enogastronomica, sia a livello nazionale che internazionale.

Calendario e dettagli dei corsi sommelier 2024

La prima delegazione a partire è quella di Genova, con un Open Day di presentazione del corso di primo livello programmato per lunedì 2 settembre 2024 alle ore 20.30 presso l’Hotel Meliá (Via Corsica 4, Genova). Le lezioni inizieranno ufficialmente lunedì 9 settembre e proseguiranno fino a mercoledì 18 dicembre 2024.

Seguiranno le altre delegazioni:

Savona : Open Day il 16 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso l’Enoteca Regionale della Liguria a Ortovero (SV). Le lezioni inizieranno lunedì 21 ottobre e termineranno giovedì 12 dicembre 2024 .

: Open Day il alle ore 20.30 presso l’Enoteca Regionale della Liguria a Ortovero (SV). Le lezioni inizieranno lunedì e termineranno giovedì . La Spezia : Open Day il 21 ottobre 2024 alle ore 16 e 20.30 in Via XXIV Maggio. Le lezioni cominceranno lunedì 28 ottobre e proseguiranno fino a mercoledì 18 dicembre 2024 . È possibile scegliere tra il corso pomeridiano (16.00-18.30) e serale (20.30-23.00).

: Open Day il alle ore 16 e 20.30 in Via XXIV Maggio. Le lezioni cominceranno lunedì e proseguiranno fino a mercoledì . È possibile scegliere tra il corso pomeridiano (16.00-18.30) e serale (20.30-23.00). Imperia: Open Day giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 20.45 all’Hotel Nazionale Best Western di Sanremo (IM). Le lezioni inizieranno martedì 29 ottobre e si concluderanno lunedì 16 dicembre 2024.

Contenuti e obiettivi del corso sommelier di primo livello

Il corso di primo livello di AIS Liguria è progettato per fornire le basi della professionalità del sommelier. Tra gli argomenti trattati:

La figura del sommelier e le sue funzioni.

e le sue funzioni. Viticoltura : conoscenze fondamentali sul processo di coltivazione delle viti.

: conoscenze fondamentali sul processo di coltivazione delle viti. Enologia : approfondimenti sulla produzione e le componenti del vino.

: approfondimenti sulla produzione e le componenti del vino. Tecniche di degustazione: focus sull’esame gusto-olfattivo, con degustazioni di spumanti, vini passiti, vini di vendemmia tardiva, muffati e liquorosi, oltre a birra, distillati e liquori.

Il corso si conclude con un esame finale, che consente di ottenere una qualifica professionale riconosciuta.

Come iscriversi ai corsi sommelier 2024

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate online attraverso il sito ufficiale di AIS Liguria.

Non perdere l’opportunità di entrare a far parte di una comunità di professionisti del vino, migliorare le tue competenze e trasformare la tua passione per il vino in una carriera.