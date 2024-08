Pigiama Party IKEA Genova: l’evento di fine estate

Per celebrare l’importanza del sonno

Sabato 31 agosto 2024, IKEA Genova organizza un esclusivo pigiama party per celebrare l’importanza di un buon riposo. L’evento, aperto a grandi e piccini, darà il via a un anno dedicato al benessere del sonno. Il dress code? Naturalmente, il pigiama!

Perché il sonno è fondamentale per il benessere

Un sonno di qualità è essenziale per migliorare la qualità della vita. Dormire bene è fondamentale per ricaricare le energie, migliorare la concentrazione e affrontare ogni giornata con vitalità. Secondo il report Life at Home di IKEA, il 55% delle persone considera il sonno come l’attività più importante per il proprio benessere domestico. Tuttavia, studi dimostrano che 1 adulto su 2 è insoddisfatto della qualità del proprio sonno, con effetti negativi sulla vita quotidiana e sul rendimento lavorativo.

Pigiama Party IKEA: attività speciali e offerte imperdibili

Il 31 agosto, tutti i visitatori di IKEA Genova che si presenteranno in pigiama potranno partecipare a una serie di attività speciali e approfittare di offerte esclusive. Un team di esperti sarà a disposizione per offrire consigli pratici su come migliorare il sonno e prendersi cura del proprio benessere.

Vantaggi per i partecipanti:

Buono sconto da utilizzare in negozio il giorno dell’evento.

da utilizzare in negozio il giorno dell’evento. Colazione gratuita per iniziare la giornata con energia.

per iniziare la giornata con energia. Attività per bambini: colazione e menù bimbi gratuiti, incontri con la mascotte FABLER e la magica esperienza della favola della buonanotte nel reparto IKEA dedicato ai più piccoli.

Selfie e divertimento

Per rendere la giornata ancora più speciale, IKEA Genova allestirà punti selfie dove i clienti potranno scattare foto divertenti in pigiama da condividere sui social.

Non perdere l’occasione di vivere una giornata all’insegna del divertimento e del benessere. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, visita il sito ufficiale IKEA Italia.