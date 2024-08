PNRR: il restyling di piazza Caricamento e il recupero delle mura storiche di Genova

Entro novembre, piazza Caricamento sarà oggetto di un importante restyling con nuove alberature, illuminazione moderna e accessibilità migliorata. Il progetto, finanziato con fondi PNRR PINQuA, prevede investimenti complessivi per circa 12 milioni di euro per la valorizzazione delle piazze e degli spazi aperti del Centro Storico di Genovanell’ambito del Piano Caruggi.

Piazza Caricamento: un nuovo spazio pubblico per Genova

Il restyling di Piazza Caricamento è parte del progetto di riqualificazione urbana che mira a trasformare questa storica piazza genovese in uno spazio pubblico moderno e accogliente. L’intervento, con un valore di oltre 1,6 milioni di euro, includerà:

Pavimentazione lapidea in elevazione rispetto al piano attuale, completamente accessibile.

. Installazione di 22 nuovi alberi in vasche dotate di impianto di irrigazione, creando aree ombreggiate.

L’obiettivo è migliorare la qualità della vita e incentivare la socialità, creando una “cerniera” tra il fitto tessuto urbano del Centro Storico e la zona turistica del Porto Antico e dell’Acquario di Genova.

Recupero delle mura storiche: valorizzazione del patrimonio culturale

Nel quadro del Piano Caruggi, il progetto include anche il recupero e la valorizzazione delle Mura della Marina, delle Mura delle Grazie e delle Mura della Malapaga. Questi interventi hanno l’obiettivo di restituire alla città e ai suoi cittadini percorsi storici e spazi pubblici di grande valore culturale e architettonico.

Mura della Marina : Con un investimento di 2.365.000 euro, il progetto prevede il restauro delle mura e la riqualificazione delle pavimentazioni storiche. Entro ottobre, sarà completato il rifacimento delle pavimentazioni, sostituendo l’asfalto con un lastricato di arenaria. Inoltre, verrà migliorata l’illuminazione pubblica e architettonica.

: L’intervento, del valore di 5.085.000 euro, include la riqualificazione della zona circostante, con l’inserimento di un’area verde piantumata e la nuova illuminazione architettonica. La conclusione dei lavori è prevista entro settembre 2025. Mura della Malapaga: Con un costo di 2.455.000 euro, il progetto di restauro delle mura, che include il recupero del camminamento di ronda e la nuova illuminazione integrata, mira a valorizzare questo importante sito storico, attualmente poco conosciuto.

Conclusione dei lavori e benefici attesi

Il completamento degli interventi su Piazza Caricamento è previsto entro novembre, mentre il restauro delle mura storiche proseguirà fino a febbraio 2025. Questi progetti non solo miglioreranno l’estetica e la funzionalità di importanti aree di Genova, ma contribuiranno anche alla rigenerazione urbana, promuovendo la sicurezza e l’interazione sociale.

Piano Caruggi è un’iniziativa strategica per la città, con l’obiettivo di risanare e rivitalizzare il centro storico, non solo in chiave turistica ma anche per i residenti e i lavoratori che vivono quotidianamente queste aree.