Coronavirus | Toti, 500 euro per famiglie con figli

“500 euro a famiglia, una tantum, per mamme e papà che lavorano per sostenere chi è costretto a ricorrere a baby sitter con le scuole chiuse per il coronavirus”. Ad annunciare il provvedimento è il governatore della Liguria Giovanni Toti.

“Non tutti – aggiunge il Governatore – possono contare sul supporto dei nonni. Speriamo che il Governo accolga le nostre proposte, come l’allungamento del congedo parentale, gli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle scuole che verranno penalizzati, un fondo di rotazione per le imprese”, aggiunge Toti.