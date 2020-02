Coronavirus | Punto di riferimento della Liguria l’ospedale San Martino

Sono 150 i posti letto nelle strutture di malattie infettive di tutta Regione Liguria con un hub unico al Policlinico San Martino di Genova con percorsi adeguati al piano epidemiologico attuale oltre alla task force formata da esperti dell’emergenza urgenza, dai direttori di malattia infettive del San Martino e dell’università.

E’ questo è il piano della sanità ligure per affrontare l’emergenza coronavirus, in base alle indicazioni ministeriali e dell’Oms, piano messo in campo per affrontare ogni eventuale emergenza

La task force ligure è coordinata da Alisa e composta dal Diar emergenza-urgenza, dal responsabile emergenza-urgenza 118, dai direttori delle Malattie infettive e Igiene e Sanità pubblica, dai direttori sanitari, insieme ai pediatri e ai medici di Medicina generale.