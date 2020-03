Coronavirus: lo Sport ligure si mobilita per sostenere il Policlinico San Martino

Stelle nello Sport, il progetto che promuove da 21 anni i valori e la cultura dello sport in Liguria, ha lanciato una campagna di raccolta fondi a sostegno del Policlinico San Martino di Genova per l’acquisto di strumentazioni e beni necessari per l’Unità Operativa Malattie Infettive.

“Da sempre crediamo nella forza del gioco di squadra. Un valore che lo sport ci insegna”, sottolineano i promotori del progetto che da sempre è dedicato al sostegno della Gigi Ghirotti Onlus ma che scende in campo anche in occasioni di particolare rilevanza, così come accaduto in passato per l’alluvione e il crollo di Ponte Morandi.

Quella contro il Coronavirus è una sfida difficile e va affrontata tutti insieme. “Ecco perché chiediamo a tutto il mondo dello sport di scendere in campo”. Il modo migliore per testimoniare la vicinanza a tutti gli operatori che si stanno adoperando senza sosta per salvare il maggior numero di vite e anche per aiutare il San Martino ad acquistare attrezzature per la terapia intensiva e subintensiva.

“Anche una piccola donazione può fare la differenza quando la squadra è grande e ha un grande cuore”. I fondi raccolti saranno direttamente versati sul conto indicato dalla Direzione Amministrativa del Policlinico San Martino di Genova. Donare è facile, veloce e sicuro sulla piattaforma www.gofundme.com/f/coronavirus-sosteniamo-il-policlinico-san-martino