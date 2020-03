Coronavirus | In Liguria sono 6 i morti, 62 i positivi

Sono sei i morti positivi al coronavirus e sono 62 i casi positivi in Liguria. Gli ospedalizzati sono 32, di cui sei in terapia intensiva, nove più di ieri e uno in più in terapia intensiva.

Sono 14 i pazienti domiciliati, 3 più di ieri nella Asl4, quella del Tigullio e del Golfo Paradiso in provincia di Genova.

Gli individui posti in sorveglianza attiva sono 573. A spiegarlo Alisa, l’Agenzia ligure per la sanità.

I pazienti ospedalizzati si trovano 6 nella Asl dell’Imperiese; 9 nella Asl del Savonese; 10 all’ospedale San martino di Genova di cui 5 in malattie infettive e 5 in terapia intensiva; 2 all’ospedale genovese Galliera; 5 nella Asl Spezzina Le persone in sorveglianza attiva sono 573: nell’Imperiese 126, nel Savonese 277, in provincia di Genova 107 (67 in Asl3 e 40 in Asl4), 63 nello Spezzino.

Toti: “Oggi sono stati fatti 120 tamponi. I positivi diventeranno più di 60. La crescita dei malati è inevitabile. La crescità sarà importante ma gestibile. Servono prudenza e comportamenti responsabili. Cerchiamo di limitare il contagio.

Insieme vinceremo anche l’emergenza del Coronavirus, del quale non dobbiamo avere paura. Vinceremo anche questa battaglia siamo più forti del Coronavirus, ma non dobbiamo essere stupidi, superficiali o egoisti e farci sconfiggere dal virus”.