Coronavirus, hey Siri! aggiornato: rimanda a siti web istituzioni per evitare le fake news

Apple ha aggiornato il suo assistente vocale Siri in modo che alle domande sul coronavirus risponda indirizzando sui siti web delle autorità sanitarie nazionali.

Lo ha riferito oggi l’agenzia Ansa.

La novità punta a contrastare la circolazione di fake news e disinformazione.

In Italia, chiedendo a Siri qualsiasi informazione sul virus (dai sintomi al numero dei contagiati, fino alle precauzioni raccomandate) l’assistente rimanda alla pagina del sito del ministero della Salute dedicata al Covid-19.

Non così l’assistente di Google, che invece a domande specifiche mostra una selezione di articoli dalle principali testate nazionali.

La compagnia di Cupertino, che a causa del coronavirus in settimana ha chiuso tutti gli Apple Store italiani mentre in Cina ha appena potuto riaprire i suoi 42 negozi, ha anche aggiornato la sua applicazione in abbonamento Apple News.

La app, disponibile in alcuni Paesi come Usa e Regno Unito ma non ancora in Italia, ora fornisce una copertura informativa costante sulla pandemia.