Coronavirus: dopo caccia a mascherine (introvabili) a ruba maschere ‘antigas’

Prezzi alle stelle e quasi esaurite sul web. Dopo la ‘caccia’ alle introvabili mascherine, sembra partito un ‘assalto’ online anche alle maschere antigas. Tra i rivenditori online più noti i prezzi stanno salendo rapidamente e alcuni prodotti non sono più disponibili.

Lo ha riferito oggi l’agenzia Ansa.

Ad esempio il respiratore per gas e vapori di 3M, reso celebre sui gruppi dei social network e sui media genovesi anche perché indossato nel corso del consiglio comunale dal capogruppo di Fratelli d’Italia Alberto Campanella.

Il prodotto risulta esaurito sui due più noti siti di vendita online.

Una maschera antinfortunistica, ‘antigas’, da indossare durante la verniciatura ed evidentemente non indicata per uso sanitario, dal prezzo di partenza di circa 30 euro, in un’asta online in corso su ebay al momento risulta già quotata oltre 65 euro e sullo stesso canale di vendita maschere sono state vendute a 100 euro.

Cercando ‘maschera antigas’ su Amazon si trova solo un prodotto a 29,99 euro venduto da un rivenditore di Guangzhou in consegna tra quasi un mese. Una maschera a pieno facciale 3M riutilizzabile è venduta da un rivenditore esterno a 233 euro.