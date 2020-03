Coronavirus | Davide Rossi: Fermare subito gli eventi dei centri sociali

“In una situazione delicata come questa e in un momento dove il commercio ligure e tutte le attività serali, come locali e discoteche, stanno rispettando tutte le norme per la prevenzione e la non diffusione del Coronavirus, rimettendoci economicamente visto che le tasse vengono pagate lo stesso, non trovo accettabile e tanto meno condivisibile che i centri sociali Zapata e Buridda, organizzino eventi che radunino molta gente fregandosene come sempre della situazione difficile e della crisi sanitaria in cui ci troviamo”. Lo dichiara a gran voce, il consigliere leghista del Comune di Genova Davide Rossi.

“Confido – prosegue il consigliere del carroccio – che le autorità competenti prendano dei provvedimenti, al fine di salvaguardare la salute di tutti, bloccando gli eventi in questione e facendo rispettare per tutta l’emergenza sanitaria le norme vigenti”.