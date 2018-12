Cornigliano, crolla soffitto scale interne di un palazzo: evacuate 30 persone

Un edificio a Cornigliano è stato evacuato la notte scorsa a causa del crollo del soffitto delle scale interne che collegano i pianerottoli.

L’intervento dei VVF è avvenuto in via Bertolotti.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con due squadre e hanno fatto uscire circa 30 persone, famiglie e residenti che vivono nel palazzo, aiutandole a portare via i generi di prima necessità.

Successivamente, i pompieri hanno rimosso il materiale ancora pericolante.

Al momento non si registrano feriti. Indagini in corso per accertare le cause del crollo.