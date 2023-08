Corniglia, la Polfer arresta straniero 33enne

Deve scontare due anni di carcere

Durante mirati servizi di controllo del territorio, la Polfer di Spezia ha arrestato alcuni giorni fa nella stazione di Corniglia uno straniero di 33 anni, ricercato a seguito di una condanna a due anni e nove mesi di reclusione, emessa dal Tribunale di Pisa per aver violato in sei circostanze il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore poiché ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica.

L’uomo, senza fissa dimora e con diversi precedenti di Polizia a carico, era ricercato in tutto il comprensorio delle 5 terre dove già in passato era stato individuato come presunto autore di minacce e percosse commesse, in due diverse occasioni, ai danni di un viaggiatore e di una guida turistica nella stazione di Manarola.

È stato, inoltre, recentemente segnalato all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale commessi in due circostanze a Levanto e Riomaggiore.

Per questo motivo è stato anche intrapreso nei suoi riguardi il procedimento di divieto di ritorno nei principali comuni della fascia costiera spezzina.

Dopo averlo fermato, i poliziotti lo hanno condotto presso la Casa Circondariale della Spezia, dove dovrà scontare la pena.