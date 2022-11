Coppa delle Coppe PallanuotoItalia e Trofeo del Giocatore FIN

Una settimana ricca di soddisfazione per i colori della U.S. Luca Locatelli Genova. Si aggiudica, infatti, il trofeo di PallanuotoItalia, la cosiddetta Coppa delle Coppe, che vedeva la presenza delle società che più si sono messe in mostra durante la scorsa stagione agonistica.

I ragazzi della U.S. Luca Locatelli Genova hanno conquistato il campionato under 19, conquistando il pass per questo torneo esagonale, che consentiva la partecipazione a livello di serie B con la possibilità di inserire un tesserato di A2, chance cui la squadra genovese ha comunque rinunciato.

I ragazzi di Picasso, che ha presentato una buona parte della rosa di B che fra meno di un mese inizierà il campionato (a Torino con la DInamica), divisa in due squadre, integrate da alcuni giovani.

Hanno brillato D’Alessandro, Biggi e Scarso, una ha battuto in un derby in famiglia l’AlbaroNervi guidato da Valerio Pennisi, che ha poi ottenuto il quinto posto, mentre il secondo gruppo ha eliminato domenica in semifinale i bergamaschi del Palombella, aggiudicandosi poi la finalissima contro l’Arese ed il Trofeo.

Notizia forse ancora più eclatante è l’ascesa al tredicesimo posto assoluto fra i club italiani di pallanuoto della Locatelli Genova nel Trofeo FIN del Giocatore, che considera tutta l’attività sociale, femminile e maschile, prime squadre e giovanile.

Risultato ancor più clamoroso se si pensa che le lontre sono il primo club non di serie A1, l’unico della top 30 senza piscina , il secondo di Genova, il quinto in Liguria e soprattutto il quarto, a poca distanza dal terzo posto. Se si considerano solo i risultati del settore femminile, Un risultato che deve giustamente riempire di orgoglio il club della presidentessa Maria Carozzo, a partire da atlete, atleti e tecnici.