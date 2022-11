Visita della baronessa Francesca Thyssen-Bornemisza alla mostra “Rubens a Genova”

La baronessa Francesca Thyssen-Bornemisza ha visitato la mostra “Rubens a Genova” in corso a Palazzo Ducale nell’Appartamento del Doge, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico. Accompagnata da Anna Orlando, uno dei curatori della rassegna, ha potuto ammirare le tele e gli oggetti che ricostruiscono l’opera del grande artista che soggiornò a lungo in città e ritrasse i personaggi della famiglie nobiliari genovesi.

La baronessa era a Genova in occasione dell’inaugurazione della mostra I MAGNIFICI TAPPETI SANGUSZKO a Palazzo Rosso in qualità di prestatrice di una delle opere esposte, un prezioso tappeto proveniente dalla regione di Kerman, Persia Meridionale.

La mostra organizzata in collaborazione con la Fondazione Bruschettini per l’Arte Islamica e Asiatica si inserisce in “Genova per Rubens. A Network”, il progetto ideato e curato da Anna Orlando, che accompagna la mostra di Palazzo Ducale e che coinvolge oltre 50 realtà pubbliche e private in un percorso rubensiano all’interno della città di Genova.