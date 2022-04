Coordinamento resistenza Genova in sciopero, domani manifestazione e presidio

Al via questa mattina, venerdì 22 aprile, ad opera del Coordinamento resistenza Genova per la Liguria, lo sciopero.

Per domani, sabato 23 aprile, i portuali del CLPG con il Coordinamento resistenza Genova per la Liguria e La CUB organizzano una manifestazione con presidio in Calata Etiopia.

Il corteo partirà alle 9.30 da piazza Caricamento. Il presidio al varco Etiopia da sabato 23 fino a lunedì 25 aprile.

La manifestazione è volta a “dire No alla direttiva Bolkestein; no al Durc; no ai pignoramenti dei conti correnti; no al massacro delle piccole medie imprese: Ambulanti, taxisti, balneari, portuali, piccoli commercianti; no all’accusa di evasori dopo tre anni di guerra pandemica; no alla guerra di sangue fratricida tra ucraini e russi.”