Coop Liguria raccoglie 34 t di alimenti con Dona la Spesa

Raccolta solidale di Coop Liguria: donate 34 tonnellate di alimenti

Un risultato che porta a 82 le tonnellate di prodotti donati nel 2019 grazie a ‘Dona la spesa’. A Genova si segnalano gli ottimi risultati dell’Ipercoop L’Aquilone e dei supermercati di Pegli, Corso Europa e Piccapietra

Di nuovo un ottimo risultato per la raccolta solidale di alimenti Dona la spesa promossa il 12 ottobre da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 34 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà.

L’iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni e circa 250 Soci Coop volontari, che hanno offerto il proprio prezioso supporto in ogni località.

A Genova, si segnalano gli ottimi risultati dell’Ipercoop L’Aquilone, che ha raccolto 1,7 tonnellate di merci per l’Associazione San Vincenzo, e dei supermercati di Pegli, Corso Europa e Piccapietra, ognuno dei quali ha superato la tonnellata di prodotti raccolti, rispettivamente per l’Oratorio di Via Guala, per l’associazione Borgo Solidale e per la San Francesco Padre Santo.

Questo risultato si somma a quelli conseguiti dalle altre raccolte promosse da Coop Liguria a maggio e settembre del 2019, portando a 82 le tonnellate complessive di prodotti donati in corso d’anno, tra generi di prima necessità e articoli di cancelleria.

La Cooperativa ringrazia tutti coloro che hanno partecipato.