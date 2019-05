“Contubernio D’Albertis”: domani il lancio del Centro Estivo

L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” (Tel. 010/503306) organizza, per il venticinquesimo anno consecutivo, in Via Amarena 11 (San Fruttuoso – sopra Piazza Solari – Autobus 84 e 381) il Centro Estivo rivolto a tutti i bambini genovesi fra i 2 (asilo nido e sezione primavera) e i 14 anni.

Il Centro Estivo viene svolto negli spazi esterni, nel campo sportivo e nei giardini alberati della Scuola (ci sono conigli e tartarughe e c’è anche un boschetto dove pascolano le nostre caprette); quando piove le aule scolastiche diventano il naturale “riparo” dove comunque i bambini possono continuare a giocare e a divertirsi.

Il Centro Estivo sarà aperto da Mercoledì 12 Giugno sino a Mercoledì 31 Luglio compreso e riprenderà da Lunedì 19 Agosto sino all’inizio della Scuola (ultimo giorno di Centro Estivo: venerdì 13 settembre), con orario 7.15/17.30; il pasto è interno, preparato direttamente nelle cucine della Scuola e se ci sono bambini con intolleranze/allergie alimentari (con certificazione medica) il pasto è personalizzato/differenziato, con la massima attenzione possibile per ogni caso.

La quota è giornaliera e comprende anche il pasto completo e varia dai 14 € (tutto compreso) per i piccoli del nido/primavera/materna ai 16 € per i bambini delle elementari e medie (sempre tutto compreso); la quota viene versata a fine mese, in base ai giorni di effettiva presenza dei bambini. Info al n. 010/503306.

Nel corso degli incontri di martedì 7 maggio e di martedì 28 maggio i genitori (sia interni che esterni) potranno ritirare le schede di iscrizione e la documentazione informativa; verranno poi presentate alle Famiglie le nuove proposte dell’estate “Summer Robotica” (due settimane di gioco e divertimento dedicate alla robotica) e “Summer Camp”, la proposta di un camp inglese che consentirà a decine di bambini di imparare all’aria aperta la lingua inglese, divertendosi e studiando con qualificati docenti madrelingua, nonché i “sorprendenti ed attesi” Laboratori di Scienze.

Saranno poi presentate le attività sportive Taekwondo, Ginnastica Ritmica, Mini Volley, Mini Basket, Hip-Hop, Danza Propedeutica; Calcio e Pallamano; saranno presenti anche le Maestre della Scuola (sia delle Sezioni Nido/Primavera che delle Scuole Materna ed Elementare), che rappresentano la “colonna portante” dell’Istituto e sono sinonimo di tranquillità per grandi e piccini e con loro i bambini delle Elementari faranno anche i “compiti delle vacanze”!

La piscina per i più piccoli, la piscina di Via G.B. D’Albertis per i più grandi (con Istruttore qualificato sempre presente), i trampolini e i tappeti elastici per bambini in massima sicurezza, i laboratori di magia (a cura del Club Lanterna Magica), il corso di scacchi, la “Gara delle Torte” (dolci e salate!), due grandi feste serali nel campo della scuola e la 7° edizione della Festa dello Sport nella prima settimana di luglio completano un’offerta estiva veramente per tutte le fasce di età e per tutti i gusti, in spazi verdi e protetti e in una zona centrale di Genova (a due passi dal centro cittadino, ben serviti dagli autobus 84 e 381) dove è possibile anche parcheggiare quando accompagnate i Vostri bambini!

“Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini sia il 7 maggio che il 28 maggio per con babysitteraggio e laboratori per i bambini in entrambe le occasioni e possibilità di parcheggio interno – fanno sapere dalla Contubernio – Nel corso della presentazione ci sarà un rinfresco offerto dalla Scuola: pizza, focaccia e tramezzini per tutti!)”.

Per informazioni telefonare al n. 010/503306 oppure scrivere alla mail segreteriascuola@contuberniodalbertis.it