Confesercenti, mediante il proprio ente di formazione Cescot, organizza una nuova edizione del corso di aggiornamento triennale per addetto di primo soccorso. La durata dei corsi è di quattro ore, in programma mercoledì 15 maggio dalle 14 alle 18 presso la propria sede di Sestri Levante in via Olive di Stanghe 27.

Si ricorda che il corso è a numero chiuso e che il suo conseguimento è obbligatorio per tutte le ditte che abbiano almeno un dipendente o un coadiuvante familiare e non si siano costituite come impresa familiare o in forma societaria.

Il costo del corso è di 70 euro per gli iscritti a Confesercenti e di 87 euro per i non associati. Il pagamento può essere effettuato direttamente presso gli uffici Confesercenti di Sestri Levante in via Olive di Stanghe 27, oppure tramite bonifico bancario presso Banca Prossima Spa intestato a CE.S.CO.T., codice IBAN IT 07 K 03359 01600 100000131419

Per prenotarsi è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato e presentarlo, unitamente alla ricevuta del bonifico e alla copia di un documento di identità valido, a uno dei seguenti indirizzi mail: segreteria@cescot-ge.it oppure r.mazza@catliguria.it ABov