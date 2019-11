Controlli notturni congiunti della polizia locale e della guardia di finanza

In via Gramsci polizia locale insieme agli uomini della Compagnia Pronto Impiego del comando provinciale di Genova della guardia di finanza che ha messo in campo anche un’unità cinofila, il cane Denil, una femmina di pastore tedesco, con il suo conduttore, sono stati effettuati dei controlli stradali.

Un’auto è stata sequestrata perché non coperta da assicurazione. Una patente è stata sospesa per 30 giorni per il possesso del titolare di sostanze psicotrope, in attesa della decisione della Prefettura.

Sequestrati 1,8 grammi di marijuana e uno spinello.

Per l’operazione di controllo sono stati impiegati otto uomini della polizia locale e quattro della guardia di finanza; due auto, una della Polizia Locale e una della Guardia di Finanza; un’auto della Polizia Locale dotata di cella ed un’auto della Guardia di Finanza per il trasporto dell’unità cinofila

Sono stati 45 i veicoli controllati; 2 le segnalazioni alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale; 1 sanzione per veicolo non assicurato (con sequestro del mezzo); 1 denuncia (per concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0.80 mg/l) e 2 sanzioni (per per concentrazione di alcol nel sangue inferiore a 0.80 mg/l) per guida in stato di ebbrezza; 2 sequestri di stupefacente (di cui uno al guidatore di un’auto); 1 patente sospesa; 1 sanzione per svolta non consentita messa in atto dal guidatore dell’auto senza assicurazione nel tentativo di sottrarsi al controllo.