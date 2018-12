Controlli carabinieri a Chiavari: romeni denunciati per furto, un genovese per lesioni

Nei giorni scorsi a Chiavari, in occasione delle prossime festività Natalizie, i carabinieri hanno predisposto un servizio di controllo finalizzato a prevenire i reati predatori e la vigilanza dei luoghi di ritrovo più a rischio.

Sono stati quindi identificati e denunciati in stato di libertà due romeni di 47 e 50 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, trovati in possesso di numerosi generi alimentari asportati poco prima, per “furto aggravato in concorso”; un genovese di 54 anni, gravato di pregiudizi di polizia, poiché nel corso di una lite per motivi di traffico colpiva un 51 enne, per “guida in stato di ebbrezza e lesioni personali”; un albanese di 25 anni, privo di permesso di soggiorno; un 21 enne di Zoagli per “disturbo del riposo delle persone”; un 25 enne di Leivi, per “guida in stato di ebbrezza alcolica”.