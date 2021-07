Controlli anticontagio della Polizia nella zona di corso Italia

La Polizia non abbassa la guardia nella prevenzione del contagio

Resta sempre alta l’attenzione della Polizia nel fronteggiare la diffusione del Covid-19.

L’impegno che si traduce in servizi quotidiani mirati a garantire il rispetto delle misure anticontagio, in particolare nei giorni e nelle fasce orarie in cui è più alta la possibilità di assembramenti giovanili, non solo in ambito metropolitano, ma anche nelle cittadine rivierasche di Chiavari e Sestri Levante, in cui sono presenti numerosi locali frequentati soprattutto nei fine settimana estivi.

Ieri sera è stato disposto un servizio interforze composto oltre che da Polizia di Stato, anche da militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché della Polizia Locale, tutti coordinati dal Commissariato Foce-Sturla.

L’attività sinergica degli operatori ha assicurato una capillare presenza in corso Italia e Boccadasse.

Ecco i risultati conseguiti dalle pattuglie della Polizia:

7 locali di corso Italia e Lungomare Lombardo, noti per essere luoghi di ritrovo dei giovani genovesi sono stati controllati

40 persone identificate dal Reparto Prevenzione Crimine, con un’elevazione di contravvenzione al C.d.S.

1 sequestro di circa mezzo grammo di cannabis fiutato dal cane-poliziotto Constantin, nascosto in un anfratto dei giardini adiacenti a via G. Bruno

1 sanzione elevata ad un venditore ambulante a cui sono state riscontrate irregolarità da personale della Polizia Amministrativa e Sociale.