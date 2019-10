Controlli a Principe: Polfer arresta nigeriano con droga e 1600 euro

Gli agenti della Polfer genovese ieri hanno arrestato un nigeriano alla stazione di Principe.

L’africano è stato trovato in possesso di circa 17 grammi di cocaina e 1.660 euro in contanti di cui non ha saputo dare alcuna giustificazione.

Droga e denaro sequestrati.

Durante i controlli, che hanno coinvolto 392 persone identificate dagli agenti, è stato sanzionato un cittadino del Marocco, in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale italiano, trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

I controlli a campione sono stati estesi anche ai bagagli a mano dei viaggiatori e a quelli riposti presso il locale deposito bagagli.