Controllato dai carabinieri si rifiuta di dare documenti e li offende: 70enne denunciato

Ieri a Cogorno, i Carabinieri della Stazione di Lavagna, durante un normale servizio per il controllo del territorio e il rispetto di quanto disposto dal decreto Conte sull’emergenza coronavirus, hanno denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di dare indicazione dei dati personali, un 70enne gravato da pregiudizi di polizia abitante in quel Comune.

Il pensionato, fermato per un controllo mirato per il rispetto degli spostamenti “si è rifiutato di fornire ai carabinieri un documento di identità”.

Inoltre, si è rivolto ai militari “con titoli ingiuriosi, offendendone l’onore e il decoro”.