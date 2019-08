Controesodo da Bollino rosso e Tutor | Aggiornamenti

Al via, oggi, domenica 18 agosto, il primo controesodo d’agosto. Durante tutta la giornata proseguiranno i rientri con il traffico in direzione delle grandi città.

Per questo sulle strade e autostrade della Liguria la giornata giornata odierna è considerata da “bollino rosso”.

In particolare si attendonno code sulla A10, la A7 e A26.

E’ in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti, dalle 7 alle 22. Anas in tutta Italia ha dislocato sulla propria rete di competenza 1.100 automezzi, 5236 telecamere fisse, 1004 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Monitoraggio e assistenza pronto intervento verranno gestiti con 200 operatori, che operano in affiancamento alla Polizia Stradale. Numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore 24 ore su 24 e avere informazioni sulla viabilità oppure, digitando il tasto cinque, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete.

Per quanto riguarda la rete autostradale sta rientrando progressivamente in funzione il sistema “Tutor” per il controllo della velocità

Gli aggiornamenti:

Ore 12.00. Coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso.

Ore 11.35. Coda sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Ore 11.00. Coda di 12 km tra Albenga e Feglino in direzione Genova causa traffico intenso.

Il traffico in tempo reale sulle autostrade: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do