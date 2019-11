Contro la violenza sulle donne a Celle Ligure sensibilizzazione

Il Comune di Celle Ligure organizza per la mattina del 30 novembre un momento di sensibilizzazione ed informazione contro la violenza sulle donne.

MUOVIAMOCI!! sarà un’occasione di condivisione e solidarietà, una breve camminata “in rosso” per le vie del centro storico che si concluderà in Piazza Sisto IV …un piccolo gesto simbolico che si trasformerà in aiuto concreto e in campagna di informazione grazie alla preziosissima collaborazione e presenza del “Telefono Donna”, Centro Antiviolenza della Provincia di Savona accreditato dalla Regione Liguria e dell’Associazione Nazionale Vittime, nata per tutelare e supportare le vittime di reati violenti ed i loro familiari e per prevenire i fenomeni di violenza di qualsiasi genere.

I commercianti di Celle saranno chiamati alla partecipazione allestendo, per quanto possibile, vetrine a tema ed esponendo palloncini rossi, simboli della giornata.

Sabato 30 novembre alle dieci e mezza del mattino in Via Boagno, all’ingresso del Palazzo Comunale!!