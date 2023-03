Continua il Trofeo Invernale Varazze Classe Star 2022-23. Questo weekend quarto appuntamento alla Marina con le prove di vela.

Quarto weekend di vela con il Trofeo Invernale Varazze Classe Star 2022-23

Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 l’appuntamento, per tutti gli appassionati di vela, è fissato a Marina di Varazze con l’undicesima e dodicesima giornata di prove della Classe Star, il Trofeo Invernale Varazze 2022-23, organizzato dalla Lega Navale Italiana, sezione di Varazze.

Al Trofeo Invernale Varazze Classe Star, articolato su 5 weekend tra novembre 2022 e aprile 2023, si va poi ad aggiungersi un ulteriore weekend, da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023, con il Campionato di Distretto ed importanti eventi collaterali, dedicati sempre alla Classe più vecchia del mondo: … la Classe Star.

“La Classe Star è un piccolo grande sogno cui lavoriamo da tempo” spiegano Elio Spallarossa, presidente della Lega Navale Italiana, sezione di Varazze e Piero Ornolio, coordinatore delle regate. “Si tratta di una classe storica nel vero senso del termine visto che nacque nel lontano 1911 e con cui la Città di Varazze vanta, tra l’altro un particolare legame: i Cantieri Baglietto, storico marchio nato a Varazze, hanno realizzato numerosi scafi a cavallo delle due guerre, un legame che non mancheremo di ricordare.

Dalla Star sono passati i più grandi campioni del mondo, da Paul Cayard a Torben Grael e, per citare una vittoria più che recente, ricordiamo il neo Campione del Mondo, fresco di Trofeo negli Stati Uniti: l’italiano Diego Negri.

Generalmente questi campionati si disputano nelle zone dei laghi, facilmente frequentate da sportivi internazionali, o in altre regioni di Italia, più a Sud. Portare la Classe Star in Liguria sarà certamente interessante anche dal punto di vista turistico.

Le nuove generazioni di velisti avranno l’opportunità di conoscere una classe diversa, a loro meno nota forse, ma che sa regalare grandissime emozioni. Le condizioni meteo sono certo più imprevedibili rispetto a quelle lacustri, siamo certi, insomma, che il divertimento non mancherà.”

Per questa prima edizione sono attese una ventina di barche non solo dalla Liguria e dal Nord Italia, ma anche dalla Svizzera e dalla Francia: Marina di Varazze è una location ideale, dove potranno trovare occasione di svago e divertimento anche amici e familiari dei regatanti, ben collegata e comoda da raggiungere.

“L’iniziativa della Lega Navale Italiana è un’importante occasione per aggiungere linfa agli eventi sportivi invernali: nel Ponente Ligure è proprio questa la stagione migliore per le regate e siamo certi che, per i partecipanti, trovare un ambiente accogliente e dotato di tutti i servizi, contribuirà a rendere ancora più confortevoli e piacevoli weekend di gara” spiega il vice direttore di Marina di Varazze Italo Bogliolo.

Classifica provvisoria

Dopo il terzo weekend di prove, disputate sabato 18 e domenica 19 febbraio, con protagonista un vento di direzione costante meridionale sui 10/12 nodi e un mare mosso, che hanno messo gli equipaggi partecipanti ad un notevole impegno fisico e marinaresco, per portare al termine le quattro prove in programma, grazie anche all’opera del CDR che ha sistemato il campo di regata vicinissimo al litorale di Varazze, come succedeva nel dopo guerra, quando le partenze venivano fatte dal Kursaal Margherita, in modo che il pubblico potesse assistere direttamente dalla spiaggia, la classifica dopo 10 prove vede tre imbarcazioni a contendersi il campionato invernale di questa prestigiosa classe:

– Magni Roberto e Pozzi Giovanni su Dominique (LNI Mandello Del Lario); – De Bernardi Stefano e De Bernardi Francesco su SDM (Circolo Vela Orta); – Pedone Angelo e Pedone Alberto su ASTAR (Lega Navale Varazze). Saranno le ultime giornate di prove a decretare il vincitore.

Prossime regate Trofeo Invernale Varazze Classe Star (LNI Sezione di Varazze): 18 e 19 marzo; 15 e 16 aprile 2023. – Campionato di Distretto: 5, 6 e 7 maggio 2023.

Trofeo Invernale Varazze Classe Star 2022-2023 – Bacheca Online – Documenti dell’evento: … Notice of Public Links – Bando di Regata – Istruzioni di Regata – Modulo di Iscrizione …>>

Informazioni e bando: varazze@leganavale.it