Continua con tante novità la fiera online Golosaria

Golosaria Fiera Online, fiera digitale in 3d dedicata a Food and Wine. Si avvicina al weekend e annuncia tre importanti evoluzioni rispetto al programma iniziale.

Golosaria Fiera Online entra nel vivo con tre novità. A partire dall’accesso alla piattaforma, che da sabato sarà automatico. Quindi il prolungamento della partnership con il portale di e-commerce Lorenzo Vinci, che permetterà ai visitatori di Golosaria di usufruire del temporary shop all’interno della rassegna per due giorni in più, ovvero fino a mercoledì 4 novembre.

Terza novità sarà poi l’aggiunta di una ulteriore giornata al palinsesto di eventi, martedì 3 novembre, con un programma di appuntamenti che da mattina a sera accompagnerà gli utenti in un nuovo viaggio alla scoperta del gusto: dal dialogo fra Paolo Massobrio, Antonio Intiglietta di Artigiano in Fiera e Maurizio Danese, presidente di Veronafiere sul futuro della manifestazioni, alla degustazione di Asti Docg in abbinamento a specialità dolci di Golosaria Fiera On line. Quindi il “Caffè con….Paolo Massobrio” e gli showcooking con le video ricette degli Amici del Golosario con il contributo di Annalisa Tozzi, in arte Lisa Fontana.

Ma da domani a lunedì saranno tanti gli altri appuntamenti in programma. Da non perdere, domani alle ore 15, la preview di “Del bicchiere mezzo pieno”, il nuovo libro di Paolo Massobrio presentato con Mario Calabresi, Massimo Folador, Francesca Settimi che vedrà gli interventi di Angelo Gaja, Giacomo Poretti, Gianni Rigoni Stern e Paolo Frola, mentre alle 16 l’appuntamento sarà con la ricetta di Lisa Casali e i suoi consigli per imparare a cucinare con le bucce. Domenica (ore 11) sarà la volta della premiazione dei Top Hundred 2020, i 100 (e più) migliori vini d’Italia selezionati da Paolo Massobrio e Marco Gatti, seguita alle ore 16 dal talk “La Bottega della felicità”, il dialogo di Paolo Massobrio con l’esperto di marketing Mario Sala (Praxis Management) sul futuro delle botteghe e sulle strategie di fidelizzazione. Grande attesa, lunedì mattina, per la premiazione dei ristoranti de ilGolosario e della Corona Rossa del ilGolosario Ristoranti, la tavola unica dell’anno.

www.golosariafieraonline.it