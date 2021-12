Concerto di Natale a Ricaldone. Il 24 dicembre alle 21:30 un evento per festeggiare in musica la sera della Vigilia.

Concerto di Natale a Ricaldone, organo e voci.

L’Associazione genovese Musicamica organizza un concerto di Natale per organo e voci.

Lo fa nella Parrocchia di Ricaldone, Alessandria, la sera del 24 dicembre alle ore 21:30.

Un momento musicale per celebrare insieme in armonia l’arrivo delle festività e la nascita di Gesù.

Il concerto vede protagonisti i soprani Rossella Cerloni e Giulia Filippi con il musicista Dennis Ippolito all’organo. Insieme eseguiranno musiche sacre e natalizie.

Info

Evento organizzato dall’Associazione Musicamica con la Direzione Artistica della musicista e docente di flauto traverso Giovanna Savino.

Maggiori dettagli:

Necessaria la prenotazione al numero 3396531632.

Obbligatorio essere muniti di Super Green pass e indossare la mascherina, nel rispetto delle norme anti contagio.

https://www.giovannasavino.it

BREVI BIOGRAFIE

Rossella Cerloni

Soprano, nasce a Roma e si diploma in canto al Conservatorio S.Cecilia sotto la guida del M. Carlo Desideri parallelamente agli studi pianistici.

Successivamente studia con Renata Scotto presso l’Accademia di Santa

Cecilia di Roma e privatamente con Mariella Devia.

Ha partecipato a vari concorsi di canto e dal 2010 al 2013 svolge un’intensa collaborazione artistica con il Teatro Real di Madrid che la vede protagonista in numerosi ruoli solistici.

Tra i ruoli che ha interpretato figurano Rosina ne “Il Barbiere di Siviglia” di G.

Rossini, Fiordiligi nel “Così fan tutte” di W. A. Mozart, Adina ne “L’Elisir d’ amore” di G.Donizetti, Donna Fiorilla ne ”Il Turco in Italia” di G.Rossini, Violetta ne “La Traviata” di G.Verdi, la Suora Infermiera in “Suor Angelica” di G. Puccini.

Successivamente la sua vocalità sfocia naturalmente nel repertorio del soprano lirico/lirico spinto e quindi affronta i ruoli di Mimì in Bohème, Liù in Turandot, Leonora in Trovatore, Desdemona in Otello e Cio Cio San in Madama Butterfly.

A novembre 2018 Rossella ha debuttato con la Dearborn Simphony Orchestra e Friends Of

the Opera of Michigan negli Stati Uniti D’America in un tour di cinque concerti.

Attualmente si perfeziona con il soprano Donata D’annunzio Lombardi.

Giulia Filippi

Nata a Genova il 29 Marzo 1996, inizia a studiare violino all’età sette anni e si iscrive al Conservatorio di Genova Niccolò Paganini a undici anni. Terminato il quarto anno di studio dello strumento, si iscrive alla classe di canto.

Nell’ottobre del 2019 ha concluso il ciclo triennale accademico con la votazione di 110 e lode e, attualmente, frequenta il secondo anno del corso accademico biennale di canto con il maestro Claudio Ottino.

Ha partecipato a concerti organizzati dal Conservatorio e ad una masterclass con il soprano Renata Scotto. Inoltre ha debuttato il ruolo di Lucy ne “Il Telefono” di Menotti al teatro Chiabrera di Savona.

In seguito ha partecipato al concorso dedicato ai conservatori Amadeus Factory, posizionandosi tra le cinque finaliste e ha cantato presso alcuni cori:

Vox Antiqua, diretto dal Maestro Marco Bettuzzi; Sibi Consoni, dell’Accademia vocale di Genova, diretto da Roberta Paraninfo.

Ha vinto insieme al mezzosoprano Marta Barusso, in formazione di duo vocale, l’edizione 2016- 2017 del concorso di Stresa.

E ha frequentato l’accademia del festival pucciniano di Torre del Lago e debuttato nella stagione 2016-2017 nel teatro del festival in “Rondine” con il progetto-accademia.

Dennis Ippolito

Nato a Genova nel 1983 si è diplomato in pianoforte, organo e composizione presso il conservatorio ”N.Paganini” dove ha anche partecipato ai corsi di Maestro Collaboratore tenuti dal M°Riccardo Marsano, incentrando da allora i suoi interessi principalmente sull’opera lirica e vocale da camera.

Intraprende poi lo studio della direzione d’orchestra con il M°Gabriele Bellini a Milano divenendone assistente in diverse produzioni liriche tenute in Germania.

Come pianista collaboratore e preparatore ha lavorato in occasione di Masterclasses e concerti a fianco di alcuni tra i grandi nomi della lirica internazionale:

Jessica Pratt, Francesco Meli, Gloria Scalchi, Roberto Scandiuzzi, Silvano Carroli,Ugo Benelli, Daniela Dessì, Fabio Armiliato,Mariella Devia Sonia Ganassi,Vittorio Terranova.

In qualità di accompagnatore al pianoforte e codocente ha svolto attività con numerosi strumentisti di livello internazionale tra i quali:

Wenzel Fuchs ( Berliner Philharmoniker), Davide Formisano (Scala di Milano), Andrea Oliva ( Santa Cecilia), Walter Auer (Wiener Philharmoniker).

Korrepetitor presso il Teatro di Biel-Solothurn (CH), collabora attualmente come Chef de Chant presso L’Opéra-Théâtre de Metz Métropole ed è stato assistente musicale del M°Fabrizio Maria Carminati presso L’Opéra Municipal de Marseille.

Tiene concerti regolarmente in Italia, Svizzera, Francia e Germania.

Recentemente ha tenuto diverse Masterclass con Mariella Devia per la Universidad de Alcalà al Teatro Real di Madrid. Svolge attività di maestro sostituto e direttore d’orchestra.

MUSICAMICA

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 con l’obbiettivo di divulgare la cultura musicale.

Giovanna Savino

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”.

Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.

Giorgia Cadenasso