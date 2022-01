Concerto di Federico Manca, lunedì 10 gennaio in Biblioteca UNi genova

Con il nuovo anno, lunedì 10 gennaio ore 16 riprendono gli eventi della Biblioteca Universitaria di Genova, con un concerto di Federico Manca, giovane e talentuoso pianista che eseguirà il seguente programma:

L. van BEETHOVEN – Sonata n. 32 op. 111

F. LISZT – Sonata in Si minore S. 178

Federico Manca ha studiato pianoforte al Conservatorio di musica “G. P. da Palestrina” di Cagliari, nella classe di pianoforte della professoressa Marcella Murgia e al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, nella classe del maestro Enrico Stellini. Attualmente segue il corso di perfezionamento del maestro Andrea Lucchesini presso la Scuola di musica di Fiesole.

Ricordiamo che per partecipare al concerto sarà necessario esibire il Super green pass e indossare la mascherina FFP2.

Per informazioni e prenotazioni: bu-ge.eventiculturali@beniculturali.it

Prossimo evento:

Giovedì 13 gennaio, ore 17

‘Fortune e sfortune di Dante in tipografia’, conferenza di Marco Berisso (Università di Genova) ,

per il ciclo nell’ambito della mostra ‘A proposito di Dante…’

(prorogata al 10 febbraio 2022)

Proseguono le MOSTRE in BUGE.

Sino al 31 GENNAIO 2022, nella seconda Sala Mostre a piano terra, sarà visitabile la mostra fotografica Leggere per non perdere il filo… e la memoria. Il libro e non la spada avrai nella mano: un percorso di ‘istigazione alla lettura’, con le fotografie di Cosimo Damiano Motta, Elisabetta e Pierangelo Vacchetto. Si dice che oltre il 60% della popolazione non legga nemmeno un libro all’anno e che un’altra grande parte sfogli il giornale solo al bar. Gli autori si sono prefissi l’obiettivo di stimolare la discussione al proposito e, perché no, la voglia di leggere: tema quanto mai urgente per una grande Biblioteca pubblica come l’Universitaria.

Sino al 10 FEBBRAIO 2022, A proposito di Dante. Alighieri in carta, audio e video

la mostra bibliografica che illustra l’interesse e la fortuna dell’opera di Dante Alighieri nel corso dei secoli, attraverso manoscritti e meravigliosi libri a stampa del Quattro, Cinque e Settecento (al 3° piano della Biblioteca), sino alle edizioni più moderne, esposte a piano terra. Il percorso espositivo delinea l’impatto e la divulgazione dell’opera dantesca entro il contesto culturale italiano, e in particolare l’influenza su alcune personalità, come Edoardo Sanguineti, la cui raccolta libraria è conservata – il ‘Magazzino Sanguineti’ – nella Biblioteca Universitaria di Genova.

Programmi più dettagliati e altri materiali scaricabili dal sito della Biblioteca Universitaria Genova

Per informazioni e prenotazioni: tel. 010 2546 431 – bu-ge.eventiculturali@beniculturali.it

Biblioteca Universitaria Di Genova – Via Balbi 40 – Genova