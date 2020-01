Concerto di beneficienza per la Croce Rossa a La Spezia

La musica aiuta i più deboli e si tinge di rosso per aiutare le persone assistite dalla Croce Rossa Italiana della Spezia.

Sabato 29 febbraio alle ore 21.00 in sala Dante, in via Ugo Bassi alla Spezia, l’ensemble formato dai musicisti Mariangela Patrono (flauto), Claudio Miotto (clarinetto), Simone Montanari (violoncello), Antonio Rolfini (autore delle musiche, al pianoforte) e Angela Felisati (voce narrante) si esibirà nel concerto di beneficenza “Raggi di Sole”. Una serata a base di musica classica contemporanea, con influssi jazz e swing, intervallata da una voce narrante che scandirà il racconto di una storia d’amore.

Il concerto solidale, patrocinato dal Comune della Spezia, permetterà di raccogliere fondi per sostenere e potenziare le attività di assistenza della Croce Rossa spezzina nei confronti delle persone in difficoltà del nostro territorio: dal servizio di emergenza in ambulanza al centro distribuzione viveri di via Bologna, dalla Protezione Civile alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, passando per le iniziative di prevenzione dei Giovani CRI rivolte ai loro coetanei. Attività di elevata importanza sociale per la città, svolte ogni giorno con passione e professionalità dai volontari della Croce Rossa.

Per la partecipazione alla serata è prevista un’offerta libera; prenotazioni al numero 3474137674.