Torna il Rapallo Opera Festival. Appuntamento il 21 agosto 2022 alle 21:30 a Villa Tigullio con Concerto CLIP.

Torna il Rapallo Opera Festival VII edizione.

In collaborazione col il Concorso Internazionale Lirico di Portofino (CLIP)

Concerto CLIP. Con i vincitori ed i classificati del Concorso Lirico Internazionale di Portofino.

Le più belle arie del repertorio lirico interpretate dai giovani cantanti che hanno partecipato al Concorso Lirico Internazionale di Portofino classificandosi ai primi posti.

Come ormai da tradizione il Rapallo Opera Festival, in accordo col CLIP, e con il sostegno economico del Comune di Rapallo, realizza un grande concerto lirico con i giovani vincitori.

Saranno sul palcoscenico di Villa Tigullio i cantanti:

Benedetta Torre – Soprano

Ivan Ayon Rivas – Tenore

Andrea Borghini – Baritono

Benedetta Mazzetta – Mezzosoprano

Amin Ahangaran – Basso

Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, diretta dal Maestro Stefano Giaroli

Coro Amici del Loggione del Teatro della Scala, diretto dal Maestro Filippo Dadone

Ritorna il 21 agosto nella prestigiosa cornice di Villa Tigullio il Rapallo Opera Festival, giunto alla VII edizione.

L’evento si svolge in collaborazione con il prestigioso Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP) ed il sostegno economico del Comune di Rapallo, per una serata di grande lirica in uno scenario magico.

Pertanto, domenica 21 agosto, alle ore 21,30, i cittadini e gli ospiti di Rapallo potranno godere di una serata di musica di grande valore artistico.

Il pubblico sarà introdotto all’argomento dal Maestro Roberto Servile, Direttore artistico del ROF.

Si tratta di un’operazione di divulgazione culturale che il Rapallo Opera Festival ed il Comune di Rapallo hanno deciso di offrire ad un pubblico il più vasto possibile.

In questo modo, non soltanto i cultori dell’Opera lirica, ma anche un pubblico non particolarmente avvezzo all’ascolto del nostro melodramma italiano, potranno apprezzarlo.

L’Operazione si pone nel recupero del nostro patrimonio culturale e dimostra l’interesse e la volontà divulgativa dell’Amministrazione Comunale per gli eventi di alto profilo artistico.

Ingresso €25 intero, € 20 ridotto.

Prevendita presso Libreria l’Agorà di Rapallo, via Milite Ignoto 22, tel. 0185 234288

Info biglietteria festival: 335.5450694 – 335.6093687 – info@euro-art.org

Direttore Artistico ROP Presidente ROP

M° Roberto Servile Sinibaldo Nicolini