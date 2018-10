Con tutti i miei sensi. Storia di una cuoca rivoluzionaria. Uscito il libro di Alice Waters. Slow Food Editore

E’ arrivato ieri in libreria “Con tutti i miei sensi. Storia di una cuoca rivoluzionaria”, il memoir di Alice Waters, donna dal grande temperamento che sarebbe riduttivo definire solo “cuoca”, pubblicato in Italia da Slow Food Editore.

Lei che ha ispirato Michelle Obama a trasformare il giardino della Casa Bianca in un laboratorio sull’agricoltura biologica, lei che ha dato il via al progetto Edible Schoolyard negli Stati Uniti, ancora lei che ha aperto a soli 27 anni “Chez Panisse” a Berkeley, California, il ristorantino francese che tuttora gestisce e che di fatto ha decretato il suo successo.

L’entusiasmante storia della sua vita arriva nel cinquantenario di quel ’68 che ha rivoluzionato l’impegno politico, il ruolo delle donne nella società e il rapporto con il cibo, raccontandoci gli aspetti più privati e turbolenti della sua infanzia e giovinezza. Un’infanzia vissuta nell’America degli anni Cinquanta, in un’epoca di grande crescita economica dove la gastronomia e l’agricoltura non erano certo il centro dell’interesse nazionale: si pensava che togliere le donne dalle cucine fosse la vera rivoluzione.

L’elaborare una passione e una curiosità per la natura e per i suoi prodotti è stato per Alice indubbiamente un’intuizione straordinaria. Come si chiede lei stessa nell’introduzione del suo libro

“Qual è il percorso che mi ha portata a essere la giovane donna che ha aperto Chez Panisse, quella che è riuscita a realizzare ciò che aveva sempre sognato? Quando ripenso al mio passato, capisco che l’educazione che ho ricevuto e le esperienze che ho vissuto nei primi anni della mia vita adulta mi hanno profondamente rafforzata e plasmata, al punto tale che aprire un ristorante come Chez Panisse è stata in un certo senso una scelta inevitabile. Avrei scoperto in seguito che già nella mia infanzia e nei primi anni della mia vita adulta era germogliata la mia educazione alimentare”.

Storia che l’ha portata a diventare vice presidente di Slow Food e profonda sostenitrice di tutti i progetti e le iniziative dell’associazione della Chiocciola.

Scordatevi ricette e dettagli gastronomici, però. In questo libro si scopre la Alice bambina che visita per la prima volta un self service, la ragazza alla scoperta del mondo che guarda ammirata Julia Child in televisione e poi la donna impegnata in prima fila per difendere e affermare i diritti delle donne.

Autrice: Alice Waters, Slow Food Editore, Collana asSaggi Pagine 320. Prezzo 19,50 Euro

Marcello Di Meglio