Con My Sport Sciorba giovedì 19 gennaio primo seminario sulla Sicurezza

My Sport Sciorba e Mens Sana presentano il Seminario dal titolo “Io posso salvare una vita– La Sicurezza non è mai troppa”. Appuntamento giovedì 19 gennaio alle 15 presso Sciorba Bistrot all’interno del My Sport Village.

Informare e sensibilizzare sulle manovre salvavita. Solidali per salvare vite umane. Linguaggio fruibile a tutti. Questi i tre obiettivi del seminario organizzato a Sciorba, Centro di alta Specializzazione e Formazione della Federazione Italiana Nuoto, riferimento in Liguria per la qualificazione degli Assistenti Bagnanti.

I temi del Seminario vertono sull’attivazione rapida del Sistema di Emergenza Avanzato (118/112), Primo Soccorso e Respirazione Cardio Polmonare, Riconoscimento precoce e trattamento dell’arresto cardiaco, BLS – Basic Life Support o supporto vitale di base, DAE – Defibrillatore Semiautomatico Esterno, Compressioni toraciche e defibrillazione e

Riconoscimento e trattamento dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

L’evento è dedicato alla Comunità della Val Bisagno, con i relatori ed esperti istruttori IRC(*)/FIN, operatori non sanitari, e Maestri di Salvamento FIN. Interverranno Luca Carlassare, Direttore di My Sport Piscine Sciorba, e Christian Gattorno, Responsabile della Sicurezza My Sport Piscine Sciorba.

Per approfondire sul portale My Sport Sciorba:

www.piscinesciorba.com/2023/01/09/my-sport-sciorba-mens-sana-io-posso-salvare-una-vita-seminario-19-gennaio/?fbclid=IwAR3bO1zz7DjKqJcxd4Fojvv0cNqUGTlLXL0UWCkydFCsoBhM5l4CLgQvUzU

Sito www.piscinesciorba.com