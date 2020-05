“Da domani chi vive in Liguria nei Comuni confinanti potrà spostarsi nelle regioni limitrofe per far visita ai congiunti con rientro in giornata”.

Lo hanno comunicato stasera i responsabili di Regione Liguria.

“Lo ha stabilito – hanno spiegato – uno dei provvedimenti dell’ordinanza del presidente della Regione Giovanni Toti emanata domenica scorsa a seguito dell’intesa raggiunta con il Governo, che diventa operativo da domani, dopo la comunicazione inviata oggi dal presidente di Regione Liguria ai colleghi governatori di Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna.

La comunicazione è stata contestualmente inviata da Toti anche ai prefetti di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Parma, Piacenza, Massa Carrara, Alessandria e Cuneo.

Le persone interessate dovranno portare con sé copia dell’autocertificazione che attesta la presenza del congiunto nel comune limitrofo a quello di residenza nella regione confinante”.

“Abbiamo finalmente posto rimedio – ha dichiarato Toti – a un problema che ci era stato sollevato da più parti, in relazione agli spostamenti tra regioni, vietati fino ad oggi. Con la comunicazione inoltrata oggi ai presidenti di Regione coinvolti e contestualmente ai prefetti, non ci sarà più alcun problema”.