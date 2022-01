Comune di Recco, borse di studio per l’acquisto dei libri di testo

Il Comune di Recco, offre borse di studio per l’acquisto di libri di testo, dizionari e atlanti.

La Regione Liguria ha stanziato al Comune di Recco la somma di 11.697 euro da destinare alle famiglie con figli in età scolare. Questo è un finanziamento per rimborsare parte della spesa sostenuta per l’acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altri contenuti didattici. Il contributo andrà in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, residenti a Recco.

«Il Comune di Recco ha partecipato a questo bando di Regione Liguria perché riteniamo sia nostro dovere garantire un sostegno economico, soprattutto a chi studia con profitto e si impegna per continuare il percorso di studi, nonostante le difficoltà economiche». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba.

Tutte le informazioni con il bando e la modulistica da compilare per fare la domanda saranno pubblicate sul sito del Comune di Recco.