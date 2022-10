Comune di Genova: magistrato Mazza Galanti nuovo Garante per i diritti dell’infanzia

Francesco Mazza Galanti è il nuovo Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Genova. E’ stato nominato dal sindaco Marco Bucci. Ex magistrato oggi in pensione, prende il posto di Giacomo Guerrera e ricoprirà l’incarico per l’intera durata del mandato amministrativo del sindaco.

Sessantanove anni compiuti a ottobre, il nuovo garante, oltre alla laurea in Giurisprudenza, ha una specializzazione in Criminologia clinica e tiene docenze nell’ambito del master di secondo livello di Criminologia e Scienze psicoforensi.

Magistrato dal 1980 al 2020, ha svolto funzioni di giudice minorile, tutelare e della famiglia. Ha presieduto per cinque anni la sezione Famiglia e la sezione Immigrazione del Tribunale di Genova e tenuto docenze presso il Csm e la Scuola di specializzazione per le professioni legali.

“Il mio compito sarà estremamente variegato – ha dichiarato Mazza Galanti – perché si parla di vigilare sull’attuazione dei diritti dei minori e quindi sul rispetto di tutte le convenzioni internazionali in materia. Un compito che, ovviamente, non può essere svolto in maniera attiva da un singolo.

Necessario sarà quindi ricevere input da parte dei soggetti che operano sul territorio, e anche dai cittadini che siano a conoscenza di situazioni da valutate dalle autorità competenti, come l’Autorità giudiziaria minorile ordinaria, ma anche da altri organismi.

Ci sono dei settori che possono essere di interesse del Garante comunale, e di cui quindi mi occuperò, partendo dall’ascolto di chi busserà alla mia porta, ferma restando la necessità di coordinarsi con il Garante regionale per non creare ostacoli”.