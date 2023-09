Como-Samp 1-0, Iovine condanna i blucerchiati

La Samp perde ancora stavolta in trasferta contro il Como (1-0) nel turno infrasettimanale.

I lariani festeggiano grazie a un gol di Ioannou in avvio di ripresa: colpo di testa vincente su assist di Iovine, dormita collettiva della difesa doriana (male soprattutto Stojanovic e Murru, non recupera neppure Pedrola). Partita equilibrata e tutt’altro che spettacolare decisa da un episodio. Ma la Sampdoria ha fatto troppo poco – un bel diagonale di Pedrola nel primo tempo e un colpo di testa di De Luca nel finale (due parate di Semper) – per raggiungere un risultato positivo. Dopo il pareggio conquistato in modo rocambolesco a Parma, stavolta la Sampdoria ha peccato di carattere e personalità: prestazione scialba e poco convincente un po’ in tutti i reparti. Non incidono neppure le novità Esposito e Girelli tra i titolari. La Sampdoria resta a quota 3 punti