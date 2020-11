Commerciante rapinato da una coppia di stranieri, poliziotti arrestano marocchina

Prosegue l’attività di prevenzione dei reati predatori e di spaccio nei vicoli del centro storico, maggiormente intensificata in orario pomeridiano e serale in considerazione della chiusura anticipata di molte attività commerciali.

Ieri mattina, intorno alle 8, le volanti sono intervenute in via della Maddalena in quanto un commerciante era stato rapinato da una coppia di stranieri.

Mentre trasportava del materiale ingombrante all’interno del suo negozio è stato avvicinato da una donna che gli ha chiesto una sigaretta, distraendolo.

Nel frangente l’uomo che era con lei lo ha avvicinato da dietro e, tenendolo bloccato contro il muro, gli ha sfilato il portafogli contenente 350 euro.

Il rapinatore si è dileguato velocemente, ma la vittima è riuscita a seguire la complice per i vicoli, senza mai perderla di vista, chiamando nel contempo il numero di emergenza.

La donna, una 30enne marocchina, raggiunta e fermata dai poliziotti in Piazza Campetto, è stata arrestata per rapina in concorso e, dopo gli atti di rito, è stata condotta al carcere di Pontedecimo in attesa di convalida.

Indagini sono in corso per identificare il complice.