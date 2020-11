Scippa una donna e la fa cadere in terra, marocchino arrestato dalla Polizia

Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato Centro, impiegati in abiti civili hanno visto, in via T. Reggio, un uomo strappare la borsa ad una donna, con tale violenza da farla cadere a terra. Dopo aver accertato che la vittima non avesse riportato gravi conseguenze, gli agenti si sono gettati all’inseguimento del rapinatore che, per guadagnare la fuga, ha abbandonato la borsa lungo la strada.

L’uomo è stato raggiunto dopo poco in via dell’Arcivescovado e, nonostante la resistenza opposta, è stato bloccato.

In Questura è stata accertata l’identità del reo, un marocchino di 28 anni pregiudicato per lo stesso reato e destinatario di un ordine del Questore di Napoli ad abbandonate il territorio italiano, a cui non ha mai ottemperato.

Arrestato per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato poi associato al carcere di Marassi.