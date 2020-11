Furti con destrezza nei caruggi: 30enne marocchina presa dai carabinieri

Nel Centro storico di Genova, tra l’inizio del mese di ottobre e la metà del mese in corso, una straniera si era resa responsabile di diversi furti con destrezza, riuscendo sempre a dileguarsi nel dedalo dei vicoli.

Ieri i carabinieri della Stazione dell’Arma di Ge-Maddalena, dopo un’accurata serie di accertamenti, hanno identificato la responsabile dei reati in una marocchina di 30 anni, gravata da pregiudizi di polizia e mai rimpatriata.

La donna è stata quindi denunciata in stato di libertà per “furto aggravato” e per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio nel Comune di Genova, notificatogli nel mese di ottobre del 2020.