Comizio Meloni a Piccapietra: dopo querela Pd il gip avvia indagini concessioni area

Il caso del comizio tenuto da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia a Genova per le ultime elezioni europee, che aveva scatenato polemiche tra il Pd e il Comune di Genova è finito in tribunale e il gip Angela Maria Nutini, rigettando la richiesta di archiviazione da parte del pm Massimo Terrile, ha ordinato nuove indagini e l’audizione del comandante della polizia municipale Gianluca Giurato.

Il tutto era iniziato quando al Pd era stato negato uno spazio in piazza Caricamento, al Porto Antico con il Comune che aveva spiegato che quella piazza, come da regolamento elettorale, si trovava al di fuori degli spazi pubblici concessi per gli appuntamenti elettorali.

Pochi giorni dopo Fratelli d’Italia aveva tenuto il comizio sulle scale in largo XII Ottobre che portano a piazza Piccapietra. Alle proteste del Pd, Tursi aveva risposto che la strada concessa per il comizio era piazza Piccapietra e poco importava che le scale portano in via XII Ottobre.

Il Partito democratico però aveva deciso di agire per vie legali e tramite l’avvocato Luigino Montarsolo aveva presentato querela in Procura per abuso d’ufficio contro ignoti.

Il pm qualche tempo fa ha chiesto l’archiviazione del caso non riscontrando alcuna ipotesi di reato, ma il gip, accogliendo l’opposizione presentata dal Pd con ordinanza ha chiesto al pm di prorogare le indagini per altri tre mesi, di acquisire l’istanza presentata dal Fratelli d’Italia per l’autorizzazione al comizio e di ascoltare il comandante Giurato.