Come guarire dagli infortuni e tornare in forma

Praticare sport fa bene sia al fisico che alla mente, ma spesso può succedere di farsi male, specialmente se non si sta attenti.

Gli infortuni capitano infatti generalmente.

Quando ci si sforza troppo nell’allenamento

Se si commettono errori nell’eseguire un esercizio

Quando non ci si scalda a dovere prima di allenarsi

Guarire dagli infortuni può sembrare difficile, specie se la zona è dolorante, ma in realtà bastano pochi accorgimenti per tornare a stare meglio. Vediamoli brevemente, fermo restando che se il dolore persiste è meglio farsi vedere da un medico.

Rimedi contro gli infortuni

In genere un muscolo lesionato è anche infiammato, perciò il primo suggerimento è di applicare sulla zona interessata del ghiaccio. Nei giorni successivi può anche essere utile alternare al freddo una borsa dell’acqua calda, così da favorire l’afflusso del sangue e velocizzare il ripristino dei tessuti.

Inoltre stare a riposo è importante, ma non bisogna fermarsi del tutto. Quando il muscolo farà meno male, prova a fare dello stretching, in modo da rendere i movimenti meno rigidi e favorire la guarigione.

Creme all’olio di CBD

Un altro accorgimento che si può mettere in pratica in caso di infortunio è l’utilizzo di trattamenti a base di cannabidiolo. Che cos’è l’olio di CBD? Si tratta di un estratto dalla pianta della cannabis sativa, noto per le sue proprietà rigeneranti e antinfiammatorie.

Nel caso specifico dello sport, il CBD può essere utile per ridurre il dolore muscolare, e aiutare a recuperare la forma in modo naturale. Il consiglio è di massaggiare una crema o una pomata sul muscolo infiammato, che andrà a distenderlo e diminuire male e gonfiore.

Un trattamento topico a base di olio di CBD può essere inoltre utilizzato come defatigante dopo un allenamento molto intenso ogni volta che si fa attività fisica.

Non avere fretta

Quando ci si fa male facendo sport, è normale avere voglia di recuperare subito le forze. Lo sanno bene gli atleti professionisti che hanno bisogno di riprendere al più presto gli allenamenti in vista delle gare.

Tuttavia, un infortunio non deve essere preso sottogamba, ma deve essere curato in modo adeguato. Sforzare i muscoli sarebbe infatti controproducente, portando a ulteriori infortuni e problemi.

Cerca quindi di non pretendere troppo dal tuo fisico, e di darti il giusto tempo per guarire dall’infortunio. In questo modo potrai tornare al top della forma più facilmente e non compromettere le tue prestazioni sportive.