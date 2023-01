Liliana Martinelli alla Fashion week di Sanremo con stilisti europei

La bella ventiduenne genovese Liliana Martinelli sarà protagonista per la moda a Sanremo.

Ha studiato e conseguito il diploma in una scuola con indirizzo abbigliamento e moda. Fin da piccola sognava di fare la modella perché amava e ama tutt’ora essere al centro dell’attenzione e posare per i fotografi, si è iscritta ad un corso di portamento per cercare di perfezionarsi traendone insegnamenti costruttivi per indossare i vari capi di abbigliamento.

Ha il pregio di cercare di mettere a proprio agio le persone che la circondano con la propria vivacità e allegria, mentre il difetto è “la testardaggine”.

Infatti, dichiara che quando si prefigge di ottenere un obbiettivo cerca di ottenerlo per forza cercando così di raggiungerlo.

Dopo vari articoli su quotidiani locali e nazionali, provini cinematografici da dove il regista Antonio Bonifacio l’ha scelta come protagonista del suo prossimo film (con inizio riprese primi di Marzo) è stata presente sul Red Carpet del Festival del Cinema di Roma, protagonista della trasmissione dei I Soliti Ignoti in qualità di Ignoto, con Amadeus su Rai 1.

Ora “con immenso piacere” ha accettato l’invito di partecipare alla Fashion week di Sanremo che prevede uno shooting fotografico per mercoledì 8 Febbraio nei pressi del Casinò di Sanremo.

Mentre giovedì 9 Febbraio sarà protagonista di un importante defilè con stilisti italiani, francesi e spagnoli presso la prestigiosa Villa Ormond di Sanremo.