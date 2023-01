Serie A2 Busto Pallanuoto – U.S.Luca Locatelli Genova

Busto Pallanuoto – U.S.Luca Locatelli Genova 6-12

(1-2;2-2;0-4;3-4)

Busto Pallanuoto: MIgnone, Bombardini, Ardovino, Girardi (cap.), Ielmini, Di Gioia, Costa 1, Brusco 1, Marzoli, Scolieri 1, Masiello Chiara, Masiello Elisa 3, Peduzzi. Allenatore:Andrea Crespi

Locatelli Genova: Avenoso, Bianco 5, Canepa, Banchi 2, Ravenna 2, Padula, Minuto, Nucifora “cap.) 3, Lombardo, Magaglio, Frisina, Polidori, Cami.

Allenatore: Stefano Carbone

Arbitro: Pusineri

Superiorità numeriche

Busto Pallanuoto 3 su 8 più un rigore parato da Avenoso

Locatelli Genova 3 su 10 più due rigori trasformati

Terza vittoria su tre gare per la Locatelli Genova, che si issa al primo posto in classifica al pari dell’Aquatica Torino, prossimo avversario in campionato (domenica 5 febbraio alle 21,30 alla Sciorba di Genova) in un big match che si preannuncia appassionante ed equilibrato. L’incontro di Busto è iniziato molto bene per le ragazze di Carbone che con un inizio spumeggiante creano svariate occasioni da rete, due delle quali vengono concretizzate da Bianco, la seconda su rigore da lei stessa procurato. La difese regge benissimo con Polidori a giganteggiare su Brusco ed Avenoso che si presenta con una serie di strepitosi interventi. A fine tempo, tuttavia, una grave disattenzione mette in condizioni Busto di accorciare mettendo l’ottima Elisa Masiello a tu per tu con l’estremo difensore ligure che nulla può sulla bomba da distanza ravvicinata della attaccante bustocca.

Il secondo tempo si apre con un secondo netto break delle biancorossoblu che con Bianco e Nucifora sembrano involarsi, ma dopo aver mancato alcune semplici conclusioni sottomisura, subiscono un buon momento delle lombarde che si riavvicinano grazie alle reti di Elena Masiello e Scolieri. Ma le lontre quest’anno sembrano volere avvalorare la tesi per la quale il terzo tempo è quello della verità e piazzano un devastante parziale di 4-0 con reti di Nucifora, Banchi, Bianco, e Ravenna, che, dopo che Avenoso stoppa un rigore, trasforma un penalty per l’ 9-3 di fine tempo. La quarta frazione di apre con Busto che prima accorcia con Costa, rintuzzata dalla successiva rete di Banchi, poi cerca la clamorosa rimonta, con due gol consecutivi di Elisa Masiello, di spanne la migliore delle sue, e Brusco, ma le giovanissime atlete genovesi si scatenano e prima Bianco, poi Nucifora, e poi ancora una strepitosa “fuga per la vittoria” di Eleonora Bianco regalano il definitivo 12-6 con cui chiude la partita e passano a concentrarsi sul big match di domenica prossima (21,30 Sciorba) che le vedrà opposte a Torino,in una partita che potrebbe regolare il primato in classifica solitario ed il nutrimento di tanti sogno alle ragazze della Locatelli Genova. Forza lontre!

Commento del tecnico della Locatelli Genova, Stefano Carbone: ” Vittoria abbastanza agevole, ma anche una prestazione non in linea col vero valore di questa squadra, pretendo molta più personalità:anche perchè sapevamo il tipo di partita che avrebbe fatto il Busto, che poi è lo stesso modo di giocare di molte altre squadre, permesso non certo dal regolamento, ma da questa specie di auto-indulgenza plenaria chiamata interpretazione arbitrale.

Non è, va detto, il caso di Pusineri che ha fatto del suo meglio per contenere il gioco pesante, ma oggi ho avuto una riprova in più del fatto che l’arbitro singolo sia un vero insulto al lavoro di club, tecnici ed atlete, oltre ad essere una palese contraddizione in termini, già nel momento in cui si chiede di presidiare costantemente la linea dei 2 metri e quella dei 6, cosa che è impossibile fare da soli. Ora è fondamentale concentrarsi sul big match di domenica prossima, dove dovrà entrare in campo la miglior Locatelli, per cercare di aver ragione di una squadra forte come l’Aquatica Torino, ma personalmente le stimo tutte troppo per non avere fiducia in loro”